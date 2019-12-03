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В Белом доме отреагировали на опубликованный доклад об импичменте Трампа

Новости » В мире     03.12.2019 - 23:48
В Белом доме отреагировали на опубликованный доклад об импичменте Трампа
Иллюстративное фото (whitehouse.gov)

У Трампа считают, что доклад об импичменте отражает лишь "разочарование" демократов

Доклад Демократической партии в рамках процедуры импичмента не содержит никаких доказательств виновности президента США Дональда Трампа. Об этом заявила официальный представитель Белого дома Стефани Гришэм,сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"По итогам одностороннего фальшивого процесса председатель комитета по разведке Адам Шифф и демократы не смогли представить никаких доказательств нарушений со стороны президента Трампа", - заявила Гришэм.

По ее словам, представленный доклад отражает лишь "разочарование" демократов.

"Отчет Шиффа звучит, как бред блоггера, пытающегося что-то доказать, когда нет никаких доказательств", - отметила Гришэм.

Напомним, комитет по разведке Палаты представителей Соединенных Штатов опубликовал доклад об импичменте президента США с обвинением Дональда Трампа в злоупотреблении властью.

Как известно, в сентябре президенту США Дональду Трампу объявили о начале импичмента из-за телефонного разговора с Зеленским. Демократы обвиняют Трампа в давлении на украинского президента для расследования деятельности газовой компании Burisma в Украине, в совет директоров которой входил Хантер Байден.

Кроме того, процедуру импичмента президента США Дональда Трампа планируют завершить расследовать в Конгрессе до Рождества, 25 декабря. В Палате представителей планируют, чтобы Сенат начал рассмотрение импичмента с начала 2020 года.

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