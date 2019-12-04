Трамп использовал свою власть для давления на Украину, - отчет об импичменте

Фото: Дональд Трамп (Oliver Contreras-Pool/Getty Images)

Трамп давил на Украину, чтобы инициировать расследование против бывшего вице-президента Джо Байдена

Президент США Дональд Трамп использовал полномочия незаконным способом для получения выгоды в президентской гонке. Об этом говорится в проекте отчета по результатам расследования импичмента Трампа, опубликованном на официальном сайте Комитета.

Отмечается, что президент США использовал власть для давления на Украину, чтобы инициировать расследование против бывшего вице-президента Джо Байдена.

"Доказательства четкие, что президент Трамп использовал власть своего кабинета для давления на Украину, чтобы инициировать расследование против своего политического соперника, бывшего вице-президента Джо Байдена", - отмечается в заявлении.

Кроме того, отмечается, что собранные доказательства развенчивают теорию заговора о том, что якобы Украина, а не Россия вмешивалась в выборы 2016 года.