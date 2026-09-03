ua en ru
Чт, 03 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Курс долара Економіка Особисті фінанси Tech Miltech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес

Coca-Cola зробила заяву після російського удару по заводу у Броварах

22:29 03.09.2026 Чт
2 хв
Внаслідок ворожого обстрілу ніхто з працівників не постраждав
aimg Валерій Ульяненко aimg Олег Хомчук
Coca-Cola зробила заяву після російського удару по заводу у Броварах Ілюстративне фото: ліквідація наслідків ворожого удару (ДСНС)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Російські окупанти у четвер, 3 вересня, вдарили безпілотником по заводу Coca-Cola на Київщині. Внаслідок обстрілу ніхто не постраждав.

Про це компанія повідомила у відповідь на запит РБК-Україна.

"Ми підтверджуємо, що 3 вересня наш виробничий об’єкт у Броварах зазнав пошкоджень унаслідок атаки безпілотника. Ми раді підтвердити, що всі наші працівники перебувають у безпеці та не постраждали", - йдеться у листі.

Coca-Cola наголошує, що співпрацює з відповідними органами влади для оцінки ситуації.

"Безпека та добробут наших працівників залишаються нашим головним пріоритетом", - зазначили в компанії.

Що передувало

Нагадаємо, сьогодні, 3 вересня, російські окупанти протягом усього дня атакують Київ та область ударними безпілотниками, зокрема реактивними.

Вдень у мережі з’явилася інформація, що однією з цілей російських атак міг стати завод Coca-Cola на Київщині. Це одне з найбільших підприємств із виробництва безалкогольних напоїв у Європі.

У ЗМІ також опублікували відео, на яких видно, що після атаки на території заводу спалахнула пожежа.

Пізніше президент Володимир Зеленський підтвердив атаку дронами на завод Coca-Cola на Київщині.

Голова держави заявив, що Росія використовує свою зброю для терору мирних мешканців. Президент додав, що удар по заводу є "чітким російським сигналом Америці".

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Cocа-Cola Beverages Ukraine Ltd. Війна в Україні Дрони
Новини
Поїзд і автобус в одному сервісі: "Укрзалізниця" готує масштабне оновлення для пасажирів
Поїзд і автобус в одному сервісі: "Укрзалізниця" готує масштабне оновлення для пасажирів
Аналітика
Чому потрібні великі роботи та інженери: інтервʼю з засновником школи НРК
Лев ШевченкоКерівник рубрики Miltech Чому потрібні великі роботи та інженери: інтервʼю з засновником школи НРК