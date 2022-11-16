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Трамп іде у президенти США. Заявка на висування подана

Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Дональд Трамп оголосив про рішення знову поборотися за пост президента США, документи для його балотування на наступних виборах уже подано.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Сьогодні помічники Трампа подали документи для участі у президентських виборах 2024 року.

Так, Бредлі Крейт, який раніше працював у політичних організаціях Трампа, подав документи до Федеральної виборчої комісії США про створення комітету під назвою "Дональд Дж. Трамп на пост президента 2024 року".

Очікувана заява Трампа пізно ввечері у вівторок послідувала за результатом проміжних виборів до Конгресу, що розчаровує для нього, в яких багато представників Республіканської партії звинувачують його самого.

Політичні оглядачі припускають, що такий ранній старт цілком може бути спрямований на те, щоб "відбити потенційних претендентів на висування партії у 2024 році, включаючи зірку губернатора Флориди 4-річного Рона ДеСантіса, і колишнього віце-президента Трампа, 63-річного Майка Пенса", йдеться у публікації.

Нагадаємо, перед цим повідомлялося, що радники Дональда Трампа пропонують йому не поспішати оголошувати про наміри виборювати посаду президента США на наступних виборах.

Також раніше повідомлялося, що за підсумками проміжних виборів до Конгресу США демократи збережуть свою більшість у Сенаті.

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Дональд ТрампВибори в США