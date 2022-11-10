Позиція Трампа в Республіканській партії похитнулася після виборів, - WP

Радники колишнього президента США Дональда Трампа пропонують йому відкласти своє оголошення про наміри боротися за пост президента на наступних виборах.

Репутація Трампа як домінуючої фігури в Республіканській партії була поставлена під сумнів 8 листопада ввечері через результати виборів, які стали досить невтішними для політичного майбутнього і партії, і самого Трампа.

Свідченням того, що позиції Трампа ослабли та є непевними, стало те, що давні союзники наразі заохочують його відкласти оголошення про наміри на президентство, яке він запланував на наступний тиждень, сподіваючись стати "колом перемоги для червоної хвилі", яка не відбулася.

Ще одним приводом для радників Трампа обговорити відстрочку його обіцяного "дуже великого оголошення", запланованого на 15 листопада, став другий тур голосування до Сенату в штаті Джорджія. Кандидат у Сенат, обраний Трампом, легенда футболу Гершель Вокер, відстав від чинного демократа Рафаеля Ворнока приблизно на один пункт станом на середу, 9 листопада. При цьому жоден з кандидатів не набрав 50%, що призвело до другого туру виборів 6 грудня.

Трамп, у свою чергу, звинувачує республіканців у поганій роботі багатьох кандидатів, яких він підтримував. Водночас губернатор Флориди Рон ДеСантіс, якого він проігнорував, виграв перевибори, миттєво підвищивши свій статус серйозного претендента на президентські вибори 2024 року. ДеСантіс провів ніч виборів, святкуючи колосальну перемогу з майже 20 балами, а прихильники скандували, щоб він балотувався на пост президента. Людина, близька до губернатора, назвала його команду "ейфоричною", а результати - "катастрофічними для Трампа".

ДеСантіс був не єдиним республіканцем, який не злякався, аби кинути виклик Трампу на висування у 2024 році. Сенатор Тім Скотт з Південної Кароліни у переможній промові сказав, що хотів би, аби його дід "прожив достатньо довго, щоб побачити, можливо, іншу кольорову людину, обрану президентом Сполучених Штатів". Губернатор Вірджинії Гленн Янгкін з'явився на Fox News, обговорюючи власні прагнення до Білого дому, заявивши, що цінує таку можливість.

"Я дедалі більше вважаю, що вплив Трампа ослабне. Я підозрюю, що вчорашні вибори прискорять цей процес, тому що його вплив неминуче буде настільки марним для партії і перспектив, і це, безумовно, має вплинути на міркування людей щодо 2024 року", - заявив сенатор-республіканець Патрік Дж. Тумі від Пенсільванії, який залишає Сенат і чиє місце наразі виборов кандидат від Демократичної партії.