Демократи збережуть контроль над Сенатом США, - CNN
За підсумками проміжних виборів до Конгресу Сполучених штатів Америки представники Демократичної партії збережуть свою більшість у Сенаті протягом наступних двох років.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на CNN.
Це стає можливим після перемог демократів у штатах Невада та Арізона, де виборці все ж таки не підтримали кандидатів-республіканців, які, як вважалося раніше, мали високі шанси набрати тут більше голосів і в результаті отримати контроль над Сенатом.
Так, станом зараз у Верхній палаті Конгресу у демократів 50 місць, тобто на одне більше, ніж у республіканців (49) із загальних 100.
У Нижній палаті Конгресу у республіканців 211 місць, а демократів 204 - із загальних 435.
Збереження контролю над Сенатом - величезний імпульс для президента Джо Байдена протягом 2 років, що залишилися, його першого терміну в Білому домі, зазначає CNN.
Це означає, що демократи матимуть можливість затвердити кандидатури глави держави на суддів, уникаючи сценаріїв, подібних до того, з яким зіткнувся колишній президент Барак Обама у 2016 році, коли тодішній лідер більшості в Сенаті відмовився проводити голосування за своїм кандидатом до Верховного суду.
Також збереження контролю у Верхній палаті Конгресу дозволить демократам у Сенаті відхиляти законопроекти, ухвалені Палатою представників (нижньої палати Конгресу), та встановлювати власний порядок денний.
Перемога в Сенаті пов'язана з тим, що питання контролю над Палатою представників, де республіканці, як багато хто очікував, отримають більшість, все ще залишається відкритим, зазначається у публікації.
Так, досі йде підрахунок бюлетенів у ключових округах деяких штатів, включаючи Каліфорнію, Арізону та Орегон, при цьому більшість бюлетенів доставляється поштою.
Навіть якщо демократи не збережуть контроль над Палатою представників, вони можуть залишити Республіканську партію з невеликою та некерованою більшістю.
Більш детально про проміжні вибори до Конгресу США можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.
Також перед цим повідомлялося, що радники Дональда Трампа пропонують йому не поспішати оголошувати про наміри виборювати посаду президента США на наступних виборах.
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