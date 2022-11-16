Трамп идет в президенты США. Заявка на выдвижение подана

Дональд Трамп объявил о решении снова побороться за пост президента США, документы для его баллотирования на следующих выборах уже поданы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Сегодня помощники Трампа подали документы для участия в президентских выборах 2024 года.
Так, Брэдли Крейт, ранее работавший в политических организациях Трампа, подал документы в Федеральную избирательную комиссию США о создании комитета под названием "Дональд Дж. Трамп на пост президента 2024 года".
Ожидаемое заявление Трампа поздно вечером во вторник последовало за разочаровывающим для него результатом промежуточных выборов в Конгресс, в которых многие представители Республиканской партии обвиняют его самого.
Политические обозреватели допускают, что такой ранний старт вполне может быть направлен на то, чтобы "отразить потенциальных претендентов на выдвижение партии в 2024 году, включая восходящую звезду губернатора Флориды 44-летнего Рона ДеСантиса, и бывшего вице-президента Трампа, 63-летнего Майка Пенса", говорится в публикации.
Напомним, перед этим сообщалось, что советники Дональда Трампа предлагают ему не спешить объявлять о намерениях бороться за пост президента США на следующих выборах.
Также ранее сообщалось, что по итогам промежуточных выборов в Конгресс США демократы сохранят свое большинство в Сенате.
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