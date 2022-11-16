Трамп идет в президенты США. Заявка на выдвижение подана

Сегодня помощники Трампа подали документы для участия в президентских выборах 2024 года.

Так, Брэдли Крейт, ранее работавший в политических организациях Трампа, подал документы в Федеральную избирательную комиссию США о создании комитета под названием "Дональд Дж. Трамп на пост президента 2024 года".

Ожидаемое заявление Трампа поздно вечером во вторник последовало за разочаровывающим для него результатом промежуточных выборов в Конгресс, в которых многие представители Республиканской партии обвиняют его самого.

Политические обозреватели допускают, что такой ранний старт вполне может быть направлен на то, чтобы "отразить потенциальных претендентов на выдвижение партии в 2024 году, включая восходящую звезду губернатора Флориды 44-летнего Рона ДеСантиса, и бывшего вице-президента Трампа, 63-летнего Майка Пенса", говорится в публикации.