Трамп іде у президенти США. Заявка на висування подана

Дональд Трамп оголосив про рішення знову поборотися за пост президента США, документи для його балотування на наступних виборах уже подано.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Сьогодні помічники Трампа подали документи для участі у президентських виборах 2024 року.

Так, Бредлі Крейт, який раніше працював у політичних організаціях Трампа, подав документи до Федеральної виборчої комісії США про створення комітету під назвою "Дональд Дж. Трамп на пост президента 2024 року".

Очікувана заява Трампа пізно ввечері у вівторок послідувала за результатом проміжних виборів до Конгресу, що розчаровує для нього, в яких багато представників Республіканської партії звинувачують його самого.

Політичні оглядачі припускають, що такий ранній старт цілком може бути спрямований на те, щоб "відбити потенційних претендентів на висування партії у 2024 році, включаючи зірку губернатора Флориди 4-річного Рона ДеСантіса, і колишнього віце-президента Трампа, 63-річного Майка Пенса", йдеться у публікації.