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Трамп идет в президенты США. Заявка на выдвижение подана

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Среда 16 ноября 2022 04:13
Трамп идет в президенты США. Заявка на выдвижение подана Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Дональд Трамп объявил о решении снова побороться за пост президента США, документы для его баллотирования на следующих выборах уже поданы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Сегодня помощники Трампа подали документы для участия в президентских выборах 2024 года.

Так, Брэдли Крейт, ранее работавший в политических организациях Трампа, подал документы в Федеральную избирательную комиссию США о создании комитета под названием "Дональд Дж. Трамп на пост президента 2024 года".

Ожидаемое заявление Трампа поздно вечером во вторник последовало за разочаровывающим для него результатом промежуточных выборов в Конгресс, в которых многие представители Республиканской партии обвиняют его самого.

Политические обозреватели допускают, что такой ранний старт вполне может быть направлен на то, чтобы "отразить потенциальных претендентов на выдвижение партии в 2024 году, включая восходящую звезду губернатора Флориды 44-летнего Рона ДеСантиса, и бывшего вице-президента Трампа, 63-летнего Майка Пенса", говорится в публикации.

Напомним, перед этим сообщалось, что советники Дональда Трампа предлагают ему не спешить объявлять о намерениях бороться за пост президента США на следующих выборах.

Также ранее сообщалось, что по итогам промежуточных выборов в Конгресс США демократы сохранят свое большинство в Сенате.

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