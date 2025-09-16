UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

Трамп і Зеленський можуть зустрітися наступного тижня в Нью-Йорку, - держсекретар США

Фото: президенти США та України Дональд Трам і Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Ірина Глухова

Президент США Дональд Трамп, ймовірно, зустрінеться з українським лідером Володимиром Зеленським наступного тижня на полях Генасамблеї ООН в Нью-Йорку.

Про це заявив державний секретар США Марко Рубіо, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ЗМІ.

Рубіо розповів журналістам, що глава Білого дому все ще сподівається посприяти укладенню мирної угоди за участю російського диктатора Володимира Путіна.

Як уточнив держсекретар США, наступного тижня в Нью-Йорку лідери збираються на Генеральну Асамблею ООН.

"Президент Трамп провів кілька телефонних переговорів та зустрічей із Зеленським, у тому числі, ймовірно, знову (ред. - зустрінеться з ним) у Нью-Йорку наступного тижня", - сказав Рубіо журналістам під час візиту до Ізраїлю.

Нагадаємо, американський президент Дональд Трамп планує наприкінці цього тижня поговорити лідером КНР Сі Цзіньпіном.

Він зазначив, що переговори представників США та Китаю в Європі з торгівельних питань пройшли "дуже добре".

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийДональд ТрампВійна в Україні