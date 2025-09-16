RU

Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

Трамп и Зеленский могут встретиться на следующей неделе в Нью-Йорке, - госсекретарь США

Фото: президенты США и Украины Дональд Трам и Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Ірина Глухова

Президент США Дональд Трамп, вероятно, встретится с украинским лидером Владимиром Зеленским на следующей неделе на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио, сообщает РБК-Украина со ссылкой на СМИ.

Рубио рассказал журналистам, что глава Белого дома все еще надеется поспособствовать заключению мирного соглашения с участием российского диктатора Владимира Путина.

Как уточнил госсекретарь США, на следующей неделе в Нью-Йорке лидеры собираются на Генеральную Ассамблею ООН.

"Президент Трамп провел несколько телефонных переговоров и встреч с Зеленским, в том числе, вероятно, снова (ред. - встретится с ним) в Нью-Йорке на следующей неделе", - сказал Рубио журналистам во время визита в Израиль.

 

Напомним, американский президент Дональд Трамп планирует в конце этой недели поговорить лидером КНР Си Цзиньпином.

Он отметил, что переговоры представителей США и Китая в Европе по торговым вопросам прошли "очень хорошо".

