Трамп і Зеленський говорили про поставки Tomahawk до України, - Axios

Президент США Дональд Трамп і президент України Володимир Зеленський провели телефонну розмову, під час якої обговорили можливість передачі Україні далекобійних ракет Tomahawk.
За словами двох обізнаних джерел видання, президент Трамп обговорив із президентом Зеленським можливість отримання Україною далекобійних ракет Tomahawk.
Tomahawk дадуть Україні можливість завдати удару глибоко всередині Росії, зокрема по Москві. Українська сторона вважає, що така зброя допоможе змусити російського диктатора Володимира Путіна сісти за стіл переговорів.
Джерела не повідомили, що остаточне рішення щодо постачання ракет уже ухвалено.
За словами одного з джерел, розмова президентів тривала близько 30 хвилин. Зеленський у своїй заяві назвав її "дуже позитивною та продуктивною".
Президент України привітав Трампа з мирною угодою в Газі та зазначив, що якщо цю війну вдалося припинити, "тоді, безперечно, можна зупинити й інші війни, зокрема війну з Росією".
Зауважимо, що не так давно президент США Дональд Трамп вразив всіх заявою про майже ухвалене рішення передати Tomahawk Україні.
