Трамп и Зеленский говорили о поставках Tomahawk в Украину, - Axios

Президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский провели телефонный разговор, во время которого обсудили возможность передачи Украине дальнобойных ракет Tomahawk.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios.
По словам двух осведомленных источников издания, президент Трамп обсудил с президентом Зеленским возможность получения Украиной дальнобойных ракет Tomahawk.
Tomahawk дадут Украине возможность нанести удар глубоко внутри России, в частности по Москве. Украинская сторона считает, что такое оружие поможет заставить российского диктатора Владимира Путина сесть за стол переговоров.
Источники не сообщили, что окончательное решение о поставках ракет уже принято.
По словам одного из источников, разговор президентов длился около 30 минут. Зеленский в своем заявлении назвал его "очень позитивным и продуктивным".
Президент Украины поздравил Трампа с мирным соглашением в Газе и отметил, что если эту войну удалось прекратить, "тогда, безусловно, можно остановить и другие войны, в частности войну с Россией".
Заметим, что Зеленский после разговора также заявил о договоренностях с Трампом по усилению ПВО. Подробнее обо всем, что сказал президент после разговора с Трампом, можно узнать в материале РБК-Украина.
Заметим, что не так давно президент США Дональд Трамп поразил всех заявлением о почти принятом решении передать Tomahawk Украине.
Подробнее о том, что стоит за этим решением и, действительно ли ВСУ получат американские стратегические ракеты, можно узнать в материале РБК-Украина.