Трамп и Зеленский говорили о поставках Tomahawk в Украину, - Axios

По словам двух осведомленных источников издания, президент Трамп обсудил с президентом Зеленским возможность получения Украиной дальнобойных ракет Tomahawk.

Почему это важно

Tomahawk дадут Украине возможность нанести удар глубоко внутри России, в частности по Москве. Украинская сторона считает, что такое оружие поможет заставить российского диктатора Владимира Путина сесть за стол переговоров.

Источники не сообщили, что окончательное решение о поставках ракет уже принято.

Детали разговора

По словам одного из источников, разговор президентов длился около 30 минут. Зеленский в своем заявлении назвал его "очень позитивным и продуктивным".

Президент Украины поздравил Трампа с мирным соглашением в Газе и отметил, что если эту войну удалось прекратить, "тогда, безусловно, можно остановить и другие войны, в частности войну с Россией".