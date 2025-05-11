Трамп і всі лідери підтримали рішення зустрітися з Путіним у Туреччині, - Зеленський

Глава держави зазначив, що Україна очікує відзавтра повне і безумовне припинення вогню. Зокрема, Київ чекає ясну відповідь Москви.



"Відзавтра очікуємо на припинення вогню - ця пропозиція на столі. Повне й безумовне припинення вогню - тривале, щоб дати необхідну основу дипломатії, - може значно наблизити мир. Україна давно це пропонує, партнери пропонують. Увесь світ про це каже. Очікуємо на ясну відповідь від Росії. Війну Росії все одно доведеться закінчувати. Вбивства повинні закінчитись", - наголосив президент.

Зеленський додав, що українські сили будуть реагувати дзеркально, щоб це буде чесно.

Також він зазначив, що Україна неодноразово чула, що партнери готові посилювати санкції проти Росії, якщо російський диктатор Володимир Путін відмовиться від припинення вогню.

Глава держави ще раз підтвердив, що буде 15 травня в Стамбулі, де особисто чекатиме на Путіна для переговорів. Відповідну ідею підтримали як Трамп, так і інші лідери.

"У нас в Україні немає жодної проблеми вести перемовини - ми готові до будь-яких форматів. Я буду в цей четвер, п’ятнадцятого травня, в Туреччині - і очікую на Путіна в Туреччині. Особисто. І сподіваюсь, що Путін цього разу не шукатиме причин, чому він щось не може. Ми готові говорити, щоб закінчити війну. Четвер, Туреччина. Президент Трамп - підтримав. Всі лідери - підтримали", - резюмував Зеленський.