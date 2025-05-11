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Зеленський буде в Туреччині, навіть якщо РФ не припинить завтра вогонь, - Axios

Неділя 11 травня 2025 21:33
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Зеленський буде в Туреччині, навіть якщо РФ не припинить завтра вогонь, - Axios Фото: Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Президент України Володимир Зеленський анонсував свій візит до Туреччини 15 травня для переговорів із РФ. Однак він буде там, навіть якщо Росія не почне припинення вогню відзавтра.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios.

"Зеленський прибуде до Туреччини в четвер, навіть якщо Росія не погодиться почати припинення вогню в понеділок", - пише видання з посиланням на неназваного українського чиновника.

Що передувало

Нагадаємо, вчора Україна, США та "колація охочих" запропонували розпочати з 12 травня повне та безумовне припинення вогню на 30 днів.

Уночі російський диктатор Володимир Путін проігнорував ідею, але натомість запропонував відновити прямі перемовини з Україною 15 травня у Стамбулі.

Сьогодні вранці Зеленський заявив, що готовий до переговорів із РФ, але спочатку має бути припинення вогню. Ідентичну позицію висловили європейські лідери, спецпредставник Трампа в Україні Кіт Келлог, і навіть президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, який сьогодні говорив із Путіним щодо питання переговорів.

Кілька годин тому президент США Дональд Трамп закликав Україну негайно погодиться на переговори в Стамбулі. Пізніше ввечері
Зеленський заявив, що чекає від Росії припинення вогню, що буде 15 травня в Стамбулі, і чекає особисто Путіна там. Зараз у вечірньому зверненні він знову підтвердив свої слова.

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