Трамп і Сі Цзіньпін можуть зустрітися на полях саміту АТЕС у Південній Кореї, - CNN

За даними джерел видання, глава Білого дому зі своїми радниками таємно готуються до поїздки у Південну Корею на зустріч міністрів торгівлі АТЕС.

За словами трьох чиновників адміністрації, саміт заплановано провести у місті Кьонджу 31 жовтня і 1 листопада, і ця зустріч розглядається як ключова можливість для Трампа зустрітися з президентом Китаю Сі Цзіньпіном. Ведуться серйозні дискусії про двосторонню зустріч на полях AТEC, однак остаточних планів ще немає.

Під час телефонної розмови у серпні, Сі запросив Трампа і його дружину відвідати Китай, й американський президент відповів взаємним запрошенням, хоча дати зустрічей ще не визначені.

Подробиці візитів ще узгоджуються, але чиновники розповіли, що адміністрація також розглядає їх як можливість залучити більше економічних інвестицій у США - те, що стало ключовим пріоритетом його недавніх закордонних турів, зокрема під час поїздки до Саудівської Аравії, Катару та Об’єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ).

"Обговорюється візит до Південної Кореї, який буде зосереджений на економічній співпраці", - сказав CNN чиновник Білого дому.

Він додав, що під час зустрічі лідери планують також обговорити питання торгівлі, оборони і цивільної ядерної співпраці.

Зустріч Трампа з Кім Чен Ином

Чиновники Білого дому також не виключили, що в рамках саміту АТЕС, Трамп може зустрітися і з північнокорейським лідером Кім Чен Ином.

Однак наразі невідомо, чи відвідає Кім цю зустріч. Тож головна увага приділяється організації потенційної зустрічі з Сі.

За словами джерел видання, президент Південної Кореї Лі Чже Мьон запросив Трампа відвідати саміт AТEC під час зустрічі з ним минулого тижня та припустив, що цей майданчик може згодитися і для зустрічі з Кімом.

Під час спілкування з журналістами, Трамп сказав Лі, що він готовий зустрітися з північнокорейським лідером.

"Я зроблю це, і ми проведемо переговори. Він хоче зустрітися зі мною. Ми з нетерпінням чекаємо зустрічі з ним, і ми поліпшимо відносини", - заявив Трамп про Кім Чен Ина.