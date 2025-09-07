Трамп и Си Цзиньпин могут встретиться на полях саммита АТЭС в Южной Корее, - CNN

По данным источников издания, глава Белого дома со своими советниками тайно готовятся к поездке в Южную Корею на встречу министров торговли АТЭС.

По словам трех чиновников администрации, саммит запланировано провести в городе Кёнджу 31 октября и 1 ноября, и эта встреча рассматривается как ключевая возможность для Трампа встретиться с президентом Китая Си Цзиньпином. Ведутся серьезные дискуссии о двусторонней встрече на полях АТЕС, однако окончательных планов еще нет.

Во время телефонного разговора в августе, Си пригласил Трампа и его жену посетить Китай, и американский президент ответил взаимным приглашением, хотя даты встреч еще не определены.

Подробности визитов еще согласовываются, но чиновники рассказали, что администрация также рассматривает их как возможность привлечь больше экономических инвестиций в США - то, что стало ключевым приоритетом его недавних зарубежных туров, в частности во время поездки в Саудовскую Аравию, Катар и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).

"Обсуждается визит в Южную Корею, который будет сосредоточен на экономическом сотрудничестве", - сказал CNN чиновник Белого дома.

Он добавил, что во время встречи лидеры планируют также обсудить вопросы торговли, обороны и гражданского ядерного сотрудничества.

Встреча Трампа с Ким Чен Ыном

Чиновники Белого дома также не исключили, что в рамках саммита АТЭС, Трамп может встретиться и с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

Однако пока неизвестно, посетит ли Ким эту встречу. Поэтому главное внимание уделяется организации потенциальной встречи с Си.

По словам источников издания, президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён пригласил Трампа посетить саммит АТЕС во время встречи с ним на прошлой неделе и предположил, что эта площадка может пригодиться и для встречи с Кимом.

Во время общения с журналистами, Трамп сказал Ли, что он готов встретиться с северокорейским лидером.

"Я сделаю это, и мы проведем переговоры. Он хочет встретиться со мной. Мы с нетерпением ждем встречи с ним, и мы улучшим отношения", - заявил Трамп о Ким Чен Ыне.