Країни НАТО очікують, що адміністрація президента США Дональда Трампа відкладе остаточне рішення про скорочення американського військового контингенту в Європі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

За даними співрозмовників агентства, на можливе відтермінування вплинули кілька чинників. Зокрема, адміністрація Трампа знову зосередилася на пошуку мирної угоди щодо завершення війни в Україні.

Крім того, останніми тижнями відносини між США та союзниками по НАТО покращилися, а Вашингтон позитивно оцінює наміри європейських країн збільшувати витрати на оборону.

Ще одним фактором є потреба американських військових використовувати європейські бази для проєктування сили на Близькому Сході та в інших регіонах.

У Пентагоні заявили, що перегляд військової присутності США в Європі триває, але наразі відомству нічого оголосити.

Скільки американських військових можуть вивести з Європи

Наразі на європейському континенті перебувають близько 80 тисяч американських військовослужбовців. Раніше союзники побоювалися, що Трамп може скоротити цей контингент на 25 тисяч осіб.

Однак, за останніми оцінками, скорочення може становити близько 5 тисяч військових. Найбільше воно, ймовірно, торкнеться Німеччини, де розміщений найбільший американський контингент у Європі.

Водночас країни східного флангу НАТО, зокрема Польща, можуть отримати більше американських військових.

Додатковим чинником для перегляду планів Вашингтона стали переговори щодо завершення війни в Україні. Росія серед своїх вимог висуває питання розміщення військ НАТО на європейському континенті.

Минулого тижня заступник міністра оборони США з політичних питань Елбрідж Колбі заявив, що Вашингтон готовий адаптувати свою військову присутність для підтримки переговорів про мир в Україні.