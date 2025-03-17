Трамп і Путін готуються до розмови щодо України: коли відбудеться та які очікування

Коли зідзвоняться Трамп і Путін та про що говоритимуть

Під час спілкування з журналістами на борту президентського літака Air Force One Трамп анонсував, що 18 березня проведе телефонну розмову з Путіним. Глава Білого дому висловив сподівання, що разом із Путіним вони "зможуть зробити деякі заяви" щодо пропозиції США щодо встановлення перемир'я в Україні.

"Ми хочемо подивитися, чи зможемо ми покласти край цій війні. Можливо, вдасться, можливо, ні, але, на мою думку, у нас є дуже хороший шанс. За вихідні було зроблено багато роботи (Трамп провів вихідні у Флориді, де має резиденцію - ред.)", - цитує президента США Associated Press.

За словами Трампа, він говоритиме з російським диктатором про "розділ певних активів" - зокрема, "територій та електростанцій".

Так, на запитання про те, які поступки розглядаються на переговорах про припинення вогню, Трамп сказав: "Ми будемо говорити про землю. Ми будемо говорити про електростанції".

CNN тим часом також пише, що в подальших переговорах йтиметься про "території" та "енергетичні заводи". Зі свого боку агентство Reuters вказує, що на запланованих переговорах Трампа та Путіна, ймовірно, буде порушено питання і про контроль над захопленою російськими військами Запорізької АЕС.

Пізніше речник Кремля Дмитро Пєсков підтвердив російським пропагандистським ЗМІ, що розмова Путіна і Трампа дійсно запланована на цей вівторок.

"Так, це справді так. У вівторок готується така розмова", - заявив Пєсков та додав, що деталі майбутньої розмови Кремль не розкриватиме.



Що відомо про попередні контакти Трампа і Путіна

Таким чином, це буде їх друга офіційна розмова за другого президентського терміну Трампа. Востаннє вони говорили у лютому. Тоді президент США спочатку провів переговори з російським диктатором, а після зателефонував президенту України Володимиру Зеленському.

Так, 12 лютого у своїй соцмережі Truth Social Трамп, що "мав тривалу та дуже продуктивну розмову" з главою Кремля.

"Ми обоє погодилися, ми хочемо зупинити мільйони смертей, які відбуваються у російсько-українській війні… Ми домовилися працювати разом, дуже тісно, включно з відвідуванням країн один одного. Ми також домовилися, щоб наші відповідні команди негайно розпочали переговори", - вказав Трамп.

Тоді ж президент США назвав і склад своєї команди, яка вестиме переговори про укладення мирної угоди між Україною та Росією. Її представники вже провели перемовини як з Києвом, так і Москвою.

Всього по часу остання розмова Путіна і Трампа тривала майже півтори години, повідомляли у Кремлі. Згідно з російськими заявами, сторони "обговорили близькосхідне врегулювання та двосторонні відносини РФ та США". За словами Пєскова, Путін запросив Трампа до Москви.

Зазначимо, що перед цим, президент США заявляв, що буцімто розмовляв із Путіним телефоном 7 лютого. Однак тоді у Кремлі цю розмову не підтвердили, а навпаки Пєсков це заперечував. Втім, згодом стало відомо, що до Москви прилітав спецпосланець Трампа по Близькому Сходу Стів Віткофф, аби забрати на батьківщину засудженого у РФ громадянина США Марка Фогеля, якого обміняли на росіянина Олександра Винника.

Нагадаємо, що саме Віткофф був з візитом у Москві й 13 березня, але вже з метою обговорити тимчасове перемир'я. Йдеться про запропоноване США 30-денне перемир'я, на яке погодилася Україна під час перемовин у саудівській Джидді з американською делегацією. Однак за умови, що Москва піде на дзеркальний крок.

Свій візит до Кремля щодо ініціативи по тиші у російсько-українській війні Віткофф оцінив позитивно, додавши, що бачить певний поступ у переговорах з Росією та Україною.