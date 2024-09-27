Трамп і я поділяємо думку, що війну в Україні потрібно зупинити , - Зеленський

Під час зустрічі Зеленський заявив, що він і колишній президент Дональд Трамп мають "спільний погляд на те, що війна в Україні має бути зупинена".

Також за словами Зеленського, для нього важливо було зустрітися з обома кандидатами в президенти Сполучених Штатів Америки.

Водночас, як пише Washington Post, Трамп заявив, що те, що відбувається в Україні - це ганьба.

Він також заявив, що може "досить швидко" укласти угоду між Зеленським і російським диктатором Володимиром Путіним, але відмовився повідомити подробиці про те, що ця угода буде включати.

Детально про те, що відомо про зустріч Зеленського та Трампа - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Що передувало

З 22 вересня президент України Володимир Зеленський перебуває з візитом у США, де провів численні зустрічі з міжнародними лідерами, конгресменами та суспільними діячами. Він взяв участь у Саміті майбутнього, засіданнях Радбезу та Генасамблеї ООН, а також зустрівся з президентом США Джо Байденом і віцепрезиденткою Камалою Гарріс, презентувавши мирний план України.