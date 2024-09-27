Трамп и я разделяем мнение, что войну в Украине нужно остановить, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с кандидатом в президенты США от республиканцев Дональдом Трампом. Но заявил об общей точке зрения.
Как сообщает РБК-Украина, об этом он заявил во время встречи с Трампом, пишет The Guardian.
Во время встречи Зеленский заявил, что у него и у бывшего президента Дональда Трампа есть "общий взгляд на то, что война в Украине должна быть остановлена".
Также, по словам Зеленского, для него важно было встретиться с обоими кандидатами в президенты Соединенных Штатов Америки.
Подробно о том, что известно о встрече Зеленского и Трампа –читайте в материале РБК-Украина.
С 22 сентября президент Украины Владимир Зеленский находится с визитом в США, где провел многочисленные встречи с международными лидерами, конгрессменами и общественными деятелями. Он принял участие в Саммите будущего, заседаниях Совбеза и Генассамблеи ООН, а также встретился с президентом США Джо Байденом и вице-президентом Камалой Гаррис, представив мирный план Украины.
Во время визита ЗеленскогоБайден объявил о предоставлении Киеву новой военной помощи на сумму около 8 миллиардов долларов.
Кроме того, Зеленский провел встречу с вице-президентом США, кандидатом на пост президента Камалой Гаррис и представил план победы Украины в войне с Российской Федерацией.
Больше о визите Зеленского в Соединенные Штаты и почему Украина вне своей воли все глубже втягивается в предвыборную гонку в США читайте в колонке заместителя главного редактора РБК-Украина Милана Лелича.
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