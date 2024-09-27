Трамп и я разделяем мнение, что войну в Украине нужно остановить, - Зеленский

Во время встречи Зеленский заявил, что у него и у бывшего президента Дональда Трампа есть "общий взгляд на то, что война в Украине должна быть остановлена".

Также, по словам Зеленского, для него важно было встретиться с обоими кандидатами в президенты Соединенных Штатов Америки.

Подробно о том, что известно о встрече Зеленского и Трампа –читайте в материале РБК-Украина.

Что предшествовало

С 22 сентября президент Украины Владимир Зеленский находится с визитом в США, где провел многочисленные встречи с международными лидерами, конгрессменами и общественными деятелями. Он принял участие в Саммите будущего, заседаниях Совбеза и Генассамблеи ООН, а также встретился с президентом США Джо Байденом и вице-президентом Камалой Гаррис, представив мирный план Украины.