Трамп і Нетаньягу розійшлися в думках щодо майбутнього війни з Іраном, - CNN

Що передувало

Як пише видання, це була не перша їхня розмова за останні дні. Коли два лідери поговорили в неділю 17 травня, Трамп повідомив, що найімовірніше, на початку тижня розпочне нові атаки на Іран. За інформацією CNN, операція повинна була називатися "Кувалда".

Однак приблизно через 24 години після цієї першої бесіди Трамп оголосив про припинення ударів, які, за його словами, були заплановані на вівторок на прохання союзників у Перській затоці.

За словами джерела, після цього країни затоки перебували в тісному контексті зі США та пакистанськими посередниками, працюючи над рамковою угодою, яка могла б сприяти подальшим дипломатичним переговорам.

На цьому тлі Трамп у середу заявив, що сторони перебувають на завершальному етапі переговорів з Іраном.

У чому розійшлися позиції Трампа і не Нетаньягу

Згідно з публікацією, продовження переговорів викликає невдоволення прем'єр-міністра Ізраїлю, який давно виступає за більш агресивний підхід до Тегерана. За словами представників адміністрації Трампа та ізраїльських чиновників, Нетаньягу стверджує, що затримка вигідна тільки іранцям.

Тому у вівторок Нетаньягу висловив своє розчарування, заявивши Трампу, що, на його думку, відтермінування очікуваних атак було помилкою і що президент має діяти за планом, розповів американський чиновник.

Водночас ізраїльське джерело каже, що Нетаньягу скептично ставиться до можливості досягнення угоди через переговори, особливо з огляду на те, що Іран досі відмовляється відмовитися від збагаченого урану. Тобто тієї самої теми, яка є каменем спотикання в переговорах. Джерело каже, що Нетаньягу наполягав на відновленні військових дій.

Резюмуючи ізраїльський чиновник сказав, що розбіжності були очевидні: Трамп хоче подивитися, чи вдасться досягти угоди, а Нетаньяху очікував чогось іншого.