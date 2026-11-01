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Трамп і Нетаньягу провели "жорстку" розмову щодо Ірану, - ЗМІ

21:36 01.11.2026 Нд
2 хв
aimg Юлія Капітонова
Трамп і Нетаньягу провели "жорстку" розмову щодо Ірану, - ЗМІ Фото: Беньямін Нетаньягу і Дональд Трамп (Getty Images)
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Президент США Дональд Трамп і прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу обговорили можливість відновлення бойових дій проти Ірану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios.

Джерела розповідають, що напередодні лідери двох країн провели телефонну розмову. Під час неї вони обговорили стан переговорів з Тегераном і можливі терміни відновлення бойових дій.

Як вдалося дізнатися інсайдерам, ізраїльський прем'єр наполягає на відновленні американських ударів по Ірану після проміжних виборів у США.

Водночас Трамп поки має намір дати переговорам розвиватися. Такий підхід американського президента, за словами джерел, викликає занепокоєння ізраїльського прем'єра.

Ізраїльське джерело охарактеризувало телефонну розмову як "жорстку", тоді як американське назвало її "прямою".

Яку стратегію обрав Трамп

Як зазначає Axios, американський президент дотримується подвійної стратегії. З одного боку, він намагається досягти угоди з Іраном і відновити мирні переговори.

З іншого - Трамп готується до можливого поновлення масштабних бойових операцій після проміжних виборів у США.

Видання нагадує, що подібного підходу Трамп дотримувався і перед проведенням операцій "Опівнічний молот" у червні 2025 року та "Епічна лють" у лютому.

Раніше РБК-Україна розповідало, що президент США може завдати потужного удару по Ірану, якщо республіканці програють.

Також стало відомо, що Іран готується до ескалації - Хаменеї наказав розширити список цілей США та Ізраїлю.

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