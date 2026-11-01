ua en ru
Вс, 01 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Олешки Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Трамп и Нетаньяху провели "жесткий" разговор по Ирану, - СМИ

21:36 01.11.2026 Вс
2 мин
aimg Юлия Капитонова
Трамп и Нетаньяху провели "жесткий" разговор по Ирану, - СМИ Фото: Беньямин Нетаньяху и Дональд Трамп (Getty Images)
Додати як бажане джерело в Google

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудили возможность возобновления боевых действий против Ирана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios.

Источники сообщают, что накануне лидеры двух стран провели телефонный разговор. В ходе него они обсудили состояние переговоров с Тегераном и возможные сроки возобновления боевых действий.

По данным инсайдеров, израильский премьер настаивает на возобновлении американских ударов по Ирану после промежуточных выборов в США.

В то же время Трамп пока намерен дать переговорам идти своим чередом. Такой подход американского президента, по словам источников, вызывает беспокойство израильского премьера.

Израильский источник охарактеризовал телефонный разговор как "жесткий", тогда как американский назвал его "прямым".

Какую стратегию выбрал Трамп

Как отмечает Axios, американский президент придерживается двойной стратегии. С одной стороны, он пытается добиться соглашения с Ираном и возобновить мирные переговоры.

С другой - Трамп готовится к возможному возобновлению масштабных боевых операций после промежуточных выборов в США.

Издание напоминает, что подобного подхода Трамп придерживался и перед проведением операций "Полночный молот" в июне 2025 года и "Эпическая ярость" в феврале.

Ранее РБК-Украина рассказывало, что президент США может нанести мощный удар по Ирану, если республиканцы проиграют.

Также стало известно, что Иран готовится к эскалации - Хаменеи приказал расширить список целей США и Израиля.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Израиль Иран Дональд Трамп Ближний восток
Новости
В октябре Силы обороны вернули больше территорий, чем Россия смогла захватить, - Зеленский
В октябре Силы обороны вернули больше территорий, чем Россия смогла захватить, - Зеленский
Аналитика
Валютные качели осени: почему курс доллара уверенно идет к отметке в 46 гривен
Наталия Богута Валютные качели осени: почему курс доллара уверенно идет к отметке в 46 гривен