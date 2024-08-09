Трамп і Гарріс погодилися зустрітися на дебатах 10 вересня, - ABC News

Дебати між Трампом і Гарріс

На початку серпня Дональд Трамп оголосив про готовність телеканалу Fox News 4 вересня провести дебати з Камалою Гарріс.

Однак штаб кандидата від Демократичної партії відмовився від такої пропозиції.

У відповідь Трамп висловив на адресу Гарріс принизливі гасла.

Крім того, Трамп готовий взяти участь в трьох дебатах у вересні та чекає на рішення своєї опонентки.

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