Трамп и Харрис согласились встретиться на дебатах 10 сентября, - ABC News

Дебаты между Трампом и Харрис

В начале августа Дональд Трамп объявил о готовности телеканала Fox News 4 сентября провести дебаты с Камалой Харрис.

Однако штаб кандидата от Демократической партии отказался от такого предложения.

В ответ Трамп высказал в адрес Харрис унизительные месседжи.

Кроме того, Трамп готов принять участие в трех дебатах в сентябре и ждет решения своей оппонентки.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.