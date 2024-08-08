ua en ru
Пт, 09 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Трамп погодився на серію дебатів восени і чекає на відповідь Гарріс

Четвер 08 серпня 2024 23:45
UA EN RU
Трамп погодився на серію дебатів восени і чекає на відповідь Гарріс Фото: кандидат у президенти США від республіканців Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Кандидат у президенти США під Республіканської партії Дональд Трамп погодився взяти участь в трьох дебатах у вересні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Ми домовилися з Fox (News) про дату 4 вересня, ми домовилися з NBC ... про 10 вересня, і ми домовилися з ABC про 25 вересня", - сказав політик на прес-конференції у своєму маєтку Мар-а-Лаго у Флориді 8 серпня.

Він також заявив, що чекає на відповідь свого опонента - кандидата від Демократичної партії Камали Гарріс та сподівається на її згоду.

Дебати кандидатів у президенти США

2 серпня Камалу Гарріс було обрано офіційним кандидатом у президенти від Демократичної партії. Це сталося після відмови чинного президента Джо Байдена брати участь у перегонах.

3 серпня Трамп погодився на пропозицію Fox News провести дебати з Гарріс 4 вересня.

Однак її штаб відмовився від такої пропозиції. Натомість Гарріс погодилася відвідати дебати на телеканалі ABC 10 вересня. Телеканал офіційно не підтвердив готовність провести дискусію цього дня.

Після відмови, Трамп поглузував над своєю опоненткою.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дональд Трамп
NEWS
Україна працює над реалізацією спільного захисту від ракет РФ з країнами НАТО, - Зеленський
Україна працює над реалізацією спільного захисту від ракет РФ з країнами НАТО, - Зеленський
DAILY
Сергій Дубров, МОЗ: Через війну не народилося вже майже півмільйона українців
Катерина Гончароваредактор розділу "Суспільство" Сергій Дубров, МОЗ: Через війну не народилося вже майже півмільйона українців