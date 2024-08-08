Трамп погодився на серію дебатів восени і чекає на відповідь Гарріс

Кандидат у президенти США під Республіканської партії Дональд Трамп погодився взяти участь в трьох дебатах у вересні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Ми домовилися з Fox (News) про дату 4 вересня, ми домовилися з NBC ... про 10 вересня, і ми домовилися з ABC про 25 вересня", - сказав політик на прес-конференції у своєму маєтку Мар-а-Лаго у Флориді 8 серпня.

Він також заявив, що чекає на відповідь свого опонента - кандидата від Демократичної партії Камали Гарріс та сподівається на її згоду.