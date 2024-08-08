Трамп погодився на серію дебатів восени і чекає на відповідь Гарріс
Кандидат у президенти США під Республіканської партії Дональд Трамп погодився взяти участь в трьох дебатах у вересні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
"Ми домовилися з Fox (News) про дату 4 вересня, ми домовилися з NBC ... про 10 вересня, і ми домовилися з ABC про 25 вересня", - сказав політик на прес-конференції у своєму маєтку Мар-а-Лаго у Флориді 8 серпня.
Він також заявив, що чекає на відповідь свого опонента - кандидата від Демократичної партії Камали Гарріс та сподівається на її згоду.
Дебати кандидатів у президенти США
2 серпня Камалу Гарріс було обрано офіційним кандидатом у президенти від Демократичної партії. Це сталося після відмови чинного президента Джо Байдена брати участь у перегонах.
3 серпня Трамп погодився на пропозицію Fox News провести дебати з Гарріс 4 вересня.
Однак її штаб відмовився від такої пропозиції. Натомість Гарріс погодилася відвідати дебати на телеканалі ABC 10 вересня. Телеканал офіційно не підтвердив готовність провести дискусію цього дня.
Після відмови, Трамп поглузував над своєю опоненткою.
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