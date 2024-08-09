Трамп и Харрис согласились встретиться на дебатах 10 сентября, - ABC News

Дональд Трамп и Камала Харрис встретятся на дебатах в эфире ABC News в начале сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу телеканала ABC News в соцсети Х.

"Дебаты кандидатов в президенты, которые прошли отбор, пройдут 10 сентября на телеканале ABC News. Вице-президент Харрис и бывший президент Трамп подтвердили, что примут участие в дебатах на ABC", - говорится в сообщении.

Дебаты между Трампом и Харрис

В начале августа Дональд Трамп объявил о готовности телеканала Fox News 4 сентября провести дебаты с Камалой Харрис.

Однако штаб кандидата от Демократической партии отказался от такого предложения.

В ответ Трамп высказал в адрес Харрис унизительные месседжи.

Кроме того, Трамп готов принять участие в трех дебатах в сентябре и ждет решения своей оппонентки.

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