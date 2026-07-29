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Трамп: я хотів би, щоб Зеленський закінчив війну

23:22 29.07.2026 Ср
2 хв
Миротворчі зусилля США відновлюються
aimg Олена Бджола
Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)

Очільник держави знову закликав Україну і Росію завершити війну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента США Дональда Трампа, передає The White House у Х.

Трамп пропонує закінчити війну

Трамп позитивно відгукнувся про вчорашню зустріч із президентом України Володимиром Зеленським.

"Було добре. Послухайте, знаєте, він займається своєю справою. Я б хотів, щоб він поклав край війні. Тож це дуже просто", - зазначив президент.

Він заговорив про стосунки з Зеленським і російським диктатором Володимиром Путіним.

"Я ладнаю з обома. Я ладнаю з президентом Путіним. Я ладнаю з президентом Зеленським. Як я йому сказав, я хочу покласти край війні, закінчити війну", - зауважив Трамп.

І додав, що на війні гинуть тисячі людей, зокрема, 25000 - минулого місяця.

Нагадаємо, нова зустріч Зеленського та Трампа 28 липня ознаменувала різкий поворот у позиції глави Білого дому щодо України.

Зеленський під час зустрічі у Вашингтоні попросив президента США Дональда Трампа надати Києву екстрений "зимовий пакет" ракет-перехоплювачів для систем ППО Patriot.

Президент України Володимир Зеленський та американський лідер Дональд Трамп зустрілися в Білому домі. Головні теми переговорів - посилення української ППО, а також питання мирного врегулювання війни.

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