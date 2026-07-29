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Трамп: я хотел бы, чтобы Зеленский закончил войну

23:22 29.07.2026 Ср
2 мин
Миротворческие усилия США возобновляются
aimg Елена Бджола
Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)

Глава государства снова призвал Украину и Россию завершить войну.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента США Дональда Трампа, передает The White House в Х.

Трамп предлагает закончить войну

Трамп положительно отозвался о вчерашней встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Было хорошо. Послушайте, знаете, он занимается своим делом. Я бы хотел, чтобы он положил конец войне. Так что это очень просто", - отметил президент.

Он заговорил об отношениях с Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным.

"У меня хорошие отношения с обоими. С президентом Путиным. С президентом Зеленским. Как я ему сказал, я хочу покончить с войной, закончить ее", - заметил Трамп.

И добавил, что на войне гибнут тысячи людей, в том числе 25000 - в прошлом месяце.

Напомним, новая встреча Зеленского и Трампа 28 июля ознаменовала резкий поворот в позиции главы Белого дома по отношению к Украине.

Зеленский во время встречи в Вашингтоне попросил президента США Дональда Трампа предоставить Киеву экстренный "зимний пакет" ракет-перехватчиков для систем ПВО Patriot.

Президент Украины Владимир Зеленский и американский лидер Дональд Трамп встретились в Белом доме. Главные темы переговоров - усиление украинской ПВО, а также вопросы мирного урегулирования войны.

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