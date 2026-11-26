За словами Трампа, значну частину часу під час спілкування з Путіним він присвятив питанню мирного врегулювання, висловивши переконання, що домовленостей можливо досягти найближчим часом.

"Я багато часу присвятив обговоренню того факту, що хотів би, щоб Путін припинив всю військову агресію проти територій по всій Європі, сподіваючись, що між Росією та Україною буде укладено угоду, і якнайшвидше. Я справді вірю, що це цілком можливо - тисячі людей гинуть щомісяця", - написав Трамп.

Також президент США зазначив, що напередодні ввечері провів у своїй резиденції Мар-а-Лаго зустріч із Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

Сторони обговорили низку питань, зокрема Трамп поінформував очільника Альянсу про деталі своїх переговорів із Путіним.