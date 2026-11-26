Президент США Дональд Трамп повідомив, що під час своїх розмов у Китаї з російським диктатором Володимиром Путіним закликав його припинити військову агресію проти європейських територій та укласти угоду з Україною.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис американського президента у соцмережі Truth Social.
За словами Трампа, значну частину часу під час спілкування з Путіним він присвятив питанню мирного врегулювання, висловивши переконання, що домовленостей можливо досягти найближчим часом.
"Я багато часу присвятив обговоренню того факту, що хотів би, щоб Путін припинив всю військову агресію проти територій по всій Європі, сподіваючись, що між Росією та Україною буде укладено угоду, і якнайшвидше. Я справді вірю, що це цілком можливо - тисячі людей гинуть щомісяця", - написав Трамп.
Також президент США зазначив, що напередодні ввечері провів у своїй резиденції Мар-а-Лаго зустріч із Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.
Сторони обговорили низку питань, зокрема Трамп поінформував очільника Альянсу про деталі своїх переговорів із Путіним.
Нагадаємо, що напередодні президент США Дональд Трамп та генеральний секретар НАТО Марк Рютте провели зустріч у флоридській резиденції Мар-а-Лаго, за підсумками якої виступили зі спільною заявою.
У ній Трамп і Рютте закликали РФ утриматися від розширення війни проти України - зокрема уникати будь-яких кроків, що можуть навмисно або випадково поширити бойові дії на інші держави, а також наголосили на необхідності якнайшвидшого мирного врегулювання конфлікту.
Окрім війни в Україні, сторони обговорили ситуацію на Близькому Сході та подальше нарощування оборонних витрат союзниками по Альянсу.
Водночас уже сьогодні у Путіна відповіли на заклик Трампа і Рютте утриматись від розширення війни традиційним перекручуванням фактів.
Речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що нібито не Росія, а саме Україна намагається розширити географію конфлікту, звинувативши Київ у так званій "терористичній активності" в акваторіях Середземного та Балтійського морів.
При цьому представник Кремля вкотре запевнив у збереженні "прагматичних і ділових" відносин між Путіним та Трампом.