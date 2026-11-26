По словам Трампа, значительную часть времени во время общения с Путиным он посвятил вопросу мирного урегулирования, выразив убеждение, что договоренности можно достичь в ближайшее время.

"Я много времени посвятил обсуждению того факта, что хотел бы, чтобы Путин прекратил всю военную агрессию против территорий по всей Европе, надеясь, что между Россией и Украиной будет заключено соглашение, и как можно скорее. Я действительно верю, что это вполне возможно - тысячи людей гибнут ежемесячно", - написал Трамп.

Президент США отметил, что накануне вечером провел в своей резиденции Мар-а-Лаго встречу с Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

Стороны обсудили ряд вопросов, в частности, Трамп проинформировал главу Альянса о деталях своих переговоров с Путиным.