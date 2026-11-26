Президент США Дональд Трамп сообщил, что во время своих разговоров в Китае с российским диктатором Владимиром Путиным призвал его прекратить военную агрессию против европейских территорий и заключить соглашение с Украиной.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение американского президента в соцсети Truth Social.
По словам Трампа, значительную часть времени во время общения с Путиным он посвятил вопросу мирного урегулирования, выразив убеждение, что договоренности можно достичь в ближайшее время.
"Я много времени посвятил обсуждению того факта, что хотел бы, чтобы Путин прекратил всю военную агрессию против территорий по всей Европе, надеясь, что между Россией и Украиной будет заключено соглашение, и как можно скорее. Я действительно верю, что это вполне возможно - тысячи людей гибнут ежемесячно", - написал Трамп.
Президент США отметил, что накануне вечером провел в своей резиденции Мар-а-Лаго встречу с Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.
Стороны обсудили ряд вопросов, в частности, Трамп проинформировал главу Альянса о деталях своих переговоров с Путиным.
Напомним, что накануне президент США Дональд Трамп и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте провели встречу во Флоридской резиденции Мар-а-Лаго, по итогам которой выступили с совместным заявлением.
В ней Трамп и Рютте призвали РФ воздержаться от расширения войны против Украины - в частности, избегать любых шагов, которые могут намеренно или случайно распространить боевые действия на другие государства, а также подчеркнули необходимость скорейшего мирного урегулирования конфликта.
Кроме войны в Украине стороны обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и дальнейшее наращивание оборонных расходов союзниками по Альянсу.
В то же время, уже сегодня у Путина ответили на призыв Трампа и Рютте воздержаться от расширения войны традиционным искажением фактов.
Представитель российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что якобы не Россия, а именно Украина пытается расширить географию конфликта, обвинив Киев в так называемой "террористической активности" в акваториях Средиземного и Балтийского морей.
При этом представитель Кремля в очередной раз заверил в сохранении "прагматических и деловых" отношений между Путиным и Трампом.