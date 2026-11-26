Президент США і генсек НАТО закликали Росію утриматись від розширення географії війни проти України, проте Москва перекрутила факти і звинуватила у спробі ескалації конфлікту Київ.

Про це йдеться у заяві речника російського диктатора Дмитра Пєскова, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС .

"Щодо розширення конфлікту в Україні, очевидно, маються на увазі спроби київського режиму. Очевидно, мається на увазі спроба київського режиму розширити географію цього конфлікту", - нафантазував він.

Пєсков додав про нібито бачення "терористичної активності" України у Середземному морі і на Балтиці.

"Це не може не викликати занепокоєння прибережних держав, у тому числі, швидше за все, і в Альянсі загалом, у Північноатлантичному альянсі. Звичайно ж, розширення географії ніхто не хотів би, і це потенційно дуже небезпечна дія київського режиму", - заявив він.

Що передувало

Нагадаємо, Дональд Трамп і Марк Рютте заявили, що РФ не повинна вдаватися до дій, які можуть спричинити поширення війни проти України на інші держави.

"Ми також обговорили, наскільки важливо, щоб Росія утримувалася від будь-яких дій, які навмисно чи ненавмисно розширюють масштаби війни, а також те, наскільки важливо якомога швидше досягти мирного врегулювання конфлікту", - йдеться у заяві Трампа та Рютте.