Трамп хочет заставить американских производителей мяса не закрывать предприятия

Президент США Дональд Трамп планирует использовать чрезвычайные полномочия, чтобы обязать мясопроизводительные компании не закрываться несмотря на масштабные заболевания коронавирусом в стране. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.

По словам собеседника агентства, эти предприятия рассматриваются администрацией Трампа как критически важная инфраструктура. А правительство возьмет на себяобязательства обеспечить дополнительный защитный инструмент для работников этой отрасли.

Такой шаг президента усиливает конфронтацию между гигантами мясопроизводительной отрасли Америки с одной стороны и местными властями и профсоюзами с другой. Первые настаивают на возобновлении производства несмотря зарегистрированные заболевания среди работников, в то время как вторые обеспокоены распространением коронавируса.

Сам Дональд Трамп в последнее время выступает за скорейшее восстановление экономики в Соединенных Штатах.

Напомним, министр финансов США Стивен Мнучин прогнозирует, что американская экономика, которая понесла серьезные потери из-за пандемии коронавируса, выздоровеет уже этим летом - в начале осени.

В частности, Сенат Соединенных Штатов принял пакет финансовой поддержки экономики почти на 500 миллиардов долларов.