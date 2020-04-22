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Сенат США проголосовал за предоставление почти 500 млрд долларов на поддержку экономики

Новости » Экономика     22.04.2020 - 00:32
Сенат США проголосовал за предоставление почти 500 млрд долларов на поддержку экономики
Иллюстративное фото (из открытых источников)

Большую часть денег планируется направить на поддержку малого бизнеса

Сенат Соединенных Штатов принял пакет финансовой поддержки экономики почти на 500 миллиардов долларов. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Голосование прошло во вторник, 21 апреля. Общая стоимость счета составляет около 484 миллиардов долларов. Пакет помощи включает сотни миллиардов долларов в виде нового финансирования для малых предприятий, пострадавших от вспышки коронавируса. Также предусмотрены деньги для больниц и на расширенное тестирование на Covid-19.

Отмечается, что пакет был принят Сенатом единогласно. Теперь его будет рассматривать Палата представителей, голосование по пакету планируется в четверг, 23 апреля. После этого документ передадут на подпись президенту Дональду Трампу.

Законопроектом выделяется 321 миллиард долларов на продолжение программы поддержки малого бизнеса, 60 миллиардов долларов на другую программу помощи бизнесу при чрезвычайных ситуациях, 75 миллиардов долларов долларов на поддержку больниц и системы здравоохранения, а также 25 миллиардов долларов на расширение тестирования на коронавирус.

Напомним, ранее The Washington Post писала, что США в этом году ожидает дефицит бюджета в размере 4 трлн долларов, поскольку правительство и корпорации берут триллионы долларов долга, чтобы компенсировать экономический ущерб от пандемии коронавируса.

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