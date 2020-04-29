Трамп хоче, змусити американських виробників м'яса не закривати підприємства

Президент США Дональд Трамп планує використати надзвичайні повноваження, щоб зобов'язати м'ясовиробні компанії не закриватися попри масштабні захворювання коронавірусом у країні. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерело.

За словами співрозмовника агентства, ці підприємства розглядаються адміністрацією Трампа як критично важлива інфраструктура. А уряд візьме на себе зобов'язання забезпечити додатковий захисний інструмент для працівників цієї галузі.

Такий крок президента посилює конфронтацію між гігантами м'ясовиробної галузі Америки з одного боку та місцевою владою і профспілками з іншого. Перші наполягають на поновленні виробництва попри зареєстровані захворювання серед працівників, в той час як другі занепокоєні поширенням коронавірусу.

Сам Дональд Трамп останнім часом виступає за як скоріше відновлення економіки в Сполучених Штатах.

Нагадаємо, міністр фінансів США Стівен Мнучин прогнозує, що американська економіка, яка понесла серйозні втрати пандемії коронавірусу, одужає вже цього літа - на початку осені.

Зокрема, Сенат Сполучених Штатів ухвалив пакет фінансової підтримки економіки майже на 500 мільярдів доларів.