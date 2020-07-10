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Трамп хочет лишить вузы финансирования из-за "радикального воспитания" молодежи

Вашингтон, США, Пятница 10 июля 2020 19:54
Трамп хочет лишить вузы финансирования из-за "радикального воспитания" молодежи
Фото: Дональд Трамп (flickr.com gageskidmore)
Автор: Роман Калиниченко

Трамп считает, что американские учебные заведения настраивают студентов против государственной политики

Президент США Дональд Трамп поручил Минфину пересмотреть финансирование университетов и школ. По его мнению, множество учебных заведений слишком увлекаются "радикальным левым воспитанием" молодежи.

Об этом Трамп написал в Twitter.

Американский президент убежден, что очень много учебных заведений в США занимаются пропагандой, используя излишне радикальные методы воспитания молодежи, направленной на критику власти.

"Слишком много университетов и школьных систем посвящены радикальной левой индоктринации (влияние на восприятие - ред.), а не образованию. Поэтому я поручил Министерству финансов пересмотреть их статус безналоговых и финансирование в целом, которое будет отобрано, если эта пропаганда против публичной политики продолжится. Наши дети должны быть образованными, а не индоктринированными", - заявил Трамп.

Напомним, США ежедневно отчитываются о рекордном числе новых случаев коронавируса, однако Трамп и его администрация выступают за открытие школ к осени.

Также сообщалось, что Соединенные Штаты рассматривают возможность запрета китайских социальных сетей, в том числе и TikTok.

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Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиДональд Трамп
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