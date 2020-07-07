ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В США хотят запретить популярную соцсеть

Новости » Общество     07.07.2020 - 12:55
В США хотят запретить популярную соцсеть
Фото: TikTok (pixabay)

Под запрет может попасть TikTok

Соединенные Штаты рассматривают возможность запрета китайских социальных сетей, в том числе и TikTok. В Америке опасаются, что доступ к персональным данным пользователей могут получать разведывательные службы Китая.

Об этом сообщает Reuters.

Информацию о возможном запрете китайских соцсетей подтвердил госсекретарь США Майк Помпео.

"Я не хочу опережать президента (Дональда Трампа - ред.), но это то, что мы рассматриваем", - сказал он.

Ранее опасения по поводу обработки персональных данных пользователей TikTok выражали американские законодатели. Опасения вызывают законы, которые обязывают местные компании сотрудничать с разведслужбами КНР.

Приложение TikTok недоступно в Китае, однако оно принадлежит компании ByteDance, которая базируется в КНР.

Ранее РБК-Украина писало, Китай ввел ограничения на работу американских СМИ в ответ на введение ограничения со стороны США в отношении четырех китайских средств массовой информации.

Также сообщалось, что в конце июня правительство Индии заблокировало почти 60 китайских приложений, в том числе и TikTok, после обострения конфликта с Китаем за спорные территории.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиКитайсоцсеть
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь