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Трамп хоче позбавити вузи фінансування через "радикальне виховання" молоді

Вашингтон, США, П'ятниця 10 липня 2020 19:54
Трамп хоче позбавити вузи фінансування через "радикальне виховання" молоді
Фото: Дональд Трамп (flickr.com gageskidmore)
Автор: Роман Калиниченко

Трамп вважає, що американські навчальні заклади налаштовують студентів проти державної політики

Президент США Дональд Трамп доручив Мінфіну переглянути фінансування університетів і шкіл. На його думку, безліч навчальних закладів занадто захоплюються "лівим радикальним вихованням" молоді.

Про це Трамп написав у Twitter.

Американський президент переконаний, що дуже багато навчальних закладів в США займаються пропагандою, використовуючи надмірно радикальні методи виховання молоді, спрямовану на критику влади.

"Занадто багато університетів і шкільних систем присвячені радикальній лівій індоктринації (вплив на сприйняття - ред.), а не освіті. Тому я доручив Міністерству фінансів переглянути їх статус безподаткових і фінансування в цілому, яке буде відібрано, якщо ця пропаганда проти публічної політики продовжиться. Наші діти повинні бути освіченими, а не індоктринованими", - заявив Трамп.

Нагадаємо, США щодня звітують про рекордну кількість нових випадків коронавірусу, однак Трамп і його адміністрація виступають за відкриття шкіл до осені.

Також повідомлялося, що Сполучені Штати розглядають можливість заборони китайських соціальних мереж, в тому числі і TikTok.

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Новини України Сполучені Штати АмерикиДональд Трамп
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