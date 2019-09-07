Трамп хоче позбавити підтримки нелояльних до США країн

Фото: Дональд Трамп (Oliver Contreras-Pool/Getty Images)

Президент США хоче перерозподілити допомогу іншим державам

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп хоче переглянути розподіл допомоги іншим державам та позбавити підтримки держав, нелояльних до Вашингтону. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Як повідомляється, американський президент хоче збільшити розмір допомоги державам, які підтримують політику Сполучених Штатів, а нелояльним країнам зовсім відмовити у виділенні коштів.

Зазначається, що однією з причин таких намірів Трампа є бажання Білого дому заручитися підтримко нових союзників на фоні зростаючої конкуренції з Росією та Китаєм. Однак таким чином США порушать негласний принцип надання допомоги з гуманітарних, а не політичних міркувань.

Дана ініціатива Трампа може торкнутися ряду держав Азії, Африки та Латинської Америки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Міністерство оборони США скоротило розмір фінансування близько 40 оборонних об'єктів у Європі. Скорочення включає 21,6 мільйона доларів, якими Пентагон збирався профінансувати портовий об'єкт в Іспанії. Також "заморожено" 59 мільйонів доларів, які планувалися на сховище боєприпасів у Словаччині.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп попросив свою команду з національної безпеки переглянути програму надання Україні військової допомоги у сфері безпеки. Пентагон провів перевірку і сказав, що фінансування потрібне.