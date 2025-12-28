США можуть затвердити гарантії безпеки для України через Конгрес, - CNN

Гарантії безпеки для України

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявляв про те, що Україна планує укласти дві угоди про гарантії безпеки. Перша буде тристоронньою (Україна, ЄС і США), а друга - двосторонньою (Україна і США).

Крім того, пункт про гарантії безпеки міститься в мирному плані з 20 пунктів, який Київ погоджує з Вашингтоном. У документі йдеться про те, що Україна отримає гарантії безпеки за прикладом статті 5 Північноатлантичного договору.

Зазначимо, що США хочуть надати Україні гарантії безпеки на 15 років з можливістю продовження. Водночас Зеленський зазначив, що країна потребує більші часові рамки.

РБК-Україна раніше писало, що Зеленський наголошував, що в Україні на референдум потрібно виносити не тільки питання територій, а повністю весь мирний план США.

За його словами, ідею референдуму запропонували США. При цьому ключовим є питання безпеки. Він наголосив, що у партнерів України є достатньо сил, щоб примусити або домовитися з РФ забезпечити безпеку на час виборів президента або референдуму.