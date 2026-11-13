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Трамп хоче "закрити питання" з Кубою до кінця каденції і не виключає військових дій

09:03 13.11.2026 Пт
2 хв
aimg Олена Чупровська
Трамп хоче "закрити питання" з Кубою до кінця каденції і не виключає військових дій Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
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Вашингтон хоче закрити кубинське питання до кінця нинішньої каденції та не відкидає військової операції проти острова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Salem News Channel з президентом США Дональдом Трампом.

Під час інтерв'ю Трампа запитали, чи віддасть він наказ про застосування військової сили, якщо вона знадобиться для звільнення Куби до завершення його каденції.

"Я хочу завершити справу з Кубою, перш ніж піду. І в нас є дуже хороша, талановита людина для Куби на ім'я Марко", - відповів Трамп.

Що Трамп сказав про Марка Рубіо

Йдеться про держсекретаря США Марка Рубіо.

"Бо батьки Марко, Марко Рубіо, з Куби, як ви, мабуть, знаєте. І він би дуже хотів цим зайнятися", - пояснив президент.

"Тому ми дуже уважно за цим стежимо. Там усе йде дуже погано. Це, по суті, провальне, знаєте, місце, країна, називайте як хочете. Воно провалилося", - сказав Трамп.

"І, відверто кажучи, я хотів би зробити це заради людей, заради кубинців, з якими поводилися дуже погано і які приїхали до Америки", - додав він.

Тоді Г'юїтт уточнив, чи погодився б Трамп на невелику військову кампанію тривалістю в тиждень.

"Я б, я б, безперечно, розглянув це, так", - відповів президент.

Нагадаємо, наприкінці вересня Трамп говорив, що США та Куба можуть укласти угоду без бойових дій.

За його словами, військові для цього не знадобляться.

Також ми писали, що наприкінці жовтня Трамп заявив, що США займуться островом по дорозі назад з Ірану.

Після цього, за його словами, на Кубу мають відправити Рубіо.

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