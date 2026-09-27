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США та Куба укладуть угоду без бойових дій, - Трамп

03:54 27.09.2026 Нд
2 хв
aimg Едуард Ткач
США та Куба укладуть угоду без бойових дій, - Трамп Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
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Президент США Дональд Трамп припустив, що Сполучені Штати та Куба досягнуть угоди, і це відбудеться без необхідності бойових дій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Я сказав би, що ми з Кубою укладемо угоду. Не думаю, що нам знадобляться військові. Ми хочемо допомогти Кубі, ми хочемо відкрити Кубу для нашого народу", - сказав Трамп журналістам перед від'їздом до Теннесі.

Раніше цього тижня президент США виступив на Генасамблеї ООН, де назвав Кубу ним державою, що не відбулася, і заявив, що "свобода прийде" на цей острів. Під час цього виступу кубинська делегація залишила зал.

Також у суботу глава МЗС Куби Бруно Родрігес заявив в ООН, що Куба завжди буде відкрита для діалогу зі США. При цьому не став коментувати заяви Трампа.

"Ми відкриті для комерційних і ділових відносин з американськими компаніями, як і з будь-якою іншою країною", - сказав Родрігес, і водночас засудив торгове ембарго США проти Куби.

Що важливо знати

Зазначимо, що адміністрація Трамп раніше відкрито заявила, що її мета – зміна уряду на Кубі. На даний момент США зберігають ембарго проти Куби вже понад 60 років.

Також Білий під керівництвом Трампа посилює тиск після того, як у січні застосувала армію для повалення президента Венесуели Ніколаса Мадуро.

Зазначимо, що введена США на початку цього року нафтова блокада створила для країни серйозні проблеми, оскільки вона стикається з нестачею палива та відключеннями електроенергії, які посилюються несправною інфраструктурою.

Детальніше про те, чому Трамп ще навесні звернув увагу на Кубу та до чого тут Україна, читайте в матеріалі РБК-Україна.

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Сполучені Штати Америки Куба Дональд Трамп
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