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Трамп знову загрожує піти на Кубу після Ірану

08:15 24.10.2026 Сб
1 хв
aimg Едуард Ткач
Трамп знову загрожує піти на Кубу після Ірану Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
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Президент США Дональд Трамп знову згадав про Кубу і заявив, що Вашингтон займеться цим островом "по дорозі назад з Ірану". Причому після цього туди буде направлено держсекретара США Марка Рубіо, щоб довести справу до кінця.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію Magno News.

"Ми повернемося з Ірану. Ці прекрасні кораблі пройдуть повз Кубу. Один з них зупиниться приблизно за 50 ярдів від узбережжя. Вони піднімуть руки, а потім ми відправимо туди Марко Рубіо, щоб він довів справу до кінця", - заявив Трамп.

Тим часом сам Рубіо в соцмережі Х написав, що для тих, хто прагне позитивних змін на Кубі - "настав час".

"Розчарування через невиконані обіцянки, корупцію та привілейоване життя лише небагатьох - скористайтеся цією можливістю, щоб досягти бажаних змін за допомогою конфіденційної співпраці з ЦРУ", - резюмував держсекретар США.

Що ще важливо знати

Зазначимо, що адміністрація Трампа вже не раз говорила, що має на меті змінити комуністичний уряд на Кубі.

Зокрема, для досягнення своєї мети США влаштували нафтову блокаду, що поставило країну у скрутне становище. Як відомо, Куба фактично страждає через дефіцит палива та відключення світла.

Додамо, що буквально місяць тому Дональд Трамп заявив, що США та Куба укладає угоди без необхідності бойових дій.

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