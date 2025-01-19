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Трамп хоче відвідати Китай у перші 100 днів президентства, - WSJ

Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Обраний президент США Дональд Трамп повідомив своїм радникам, що хоче відвідати Китай після вступу на посаду. Це може статися вже найближчими місяцями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal і Reuters.

За словами одного з джерел WSJ, Трамп висловив зацікавленість у поїздці до Китаю протягом перших 100 днів свого перебування на посаді.

Також видання додало, що Трамп і голова КНР Сі Цзіньпін через своїх представників обговорили можливість особистої зустрічі. При цьому, одним із варіантів є запрошення китайського лідера до США

Інавгурація Трампа

Нагадаємо, що інавгурація новообраного президента США відбудеться в понеділок, 20 січня. Китайські ЗМІ днями писали, що участь у заході від імені КНР візьме віцепрезидент Китай Хань Чжен, оскільки Пекін готовий зміцнювати співпрацю з Вашингтоном.

Також ми писали, що через холоди інавгурація Трампа відбудеться в приміщенні, а не як зазвичай - на вулиці. Це зі свого боку тягне за собою деякі зміни - рішення не дасть змоги "переважній більшості" гостей бути присутніми особисто.

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Сполучені Штати АмерикиКитайКНРДональд ТрампСі Цзіньпін