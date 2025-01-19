Трамп хоче відвідати Китай у перші 100 днів президентства, - WSJ

Інавгурація Трампа

Нагадаємо, що інавгурація новообраного президента США відбудеться в понеділок, 20 січня. Китайські ЗМІ днями писали, що участь у заході від імені КНР візьме віцепрезидент Китай Хань Чжен, оскільки Пекін готовий зміцнювати співпрацю з Вашингтоном.

Також ми писали, що через холоди інавгурація Трампа відбудеться в приміщенні, а не як зазвичай - на вулиці. Це зі свого боку тягне за собою деякі зміни - рішення не дасть змоги "переважній більшості" гостей бути присутніми особисто.

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