Трамп хочет посетить Китай в первые 100 дней президентства, - WSJ

По словам одного из источников WSJ, Трамп выразил заинтересованность в поездке в Китай в течение первых 100 дней своего пребывания в должности.

Также издание добавило, что Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин через своих представителей обсудили возможность личной встречи. При этом, одним из вариантов является приглашение китайского лидера в США.