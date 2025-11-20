ua en ru
Чт, 20 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Енергоатом Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Трамп хоче відновлення торгівлі та туризму між Україною і Росією, - Венс

Вашингтон, Четвер 20 листопада 2025 18:58
UA EN RU
Трамп хоче відновлення торгівлі та туризму між Україною і Росією, - Венс Фото: Джей Ді Венс, віце-президент США (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Президент США Дональд Трамп хоче, щоб Україна і Росія припинили війну і відновили торгівлю і туризм.

Як передає РБК-Україна, про це заявив віце-президент США Джей Ді Венс.

За його словами, Трамп хоче бачити світ, у якому "люди займаються торгівлею один з одним, а не вбивають один одного".

Венс вважає, що американський лідер - це жорстка людина, яка не схильна до насильства.

"Він вважає: чому б вам не перестати вбивати один одного і не почати торгувати один з одним? Чому, замість того, щоб Росія і Україна вбивали одна одну, їм не почати вести торгівлю, подорожувати між двома країнами, брати участь у якомусь культурному обміні?" - додав віце-президент.

Він також уточнив, що "якщо у світі буде більше миру", це буде добре для всіх американців. Тому Трамп продовжить домагатися завершення воєн.

Мирні зусилля США

Варто зауважити, що Венс заговорив про намір Трампа завершити війну Росії проти України на тлі чуток про "мирний план" Вашингтона. Такий план, як пишуть ЗМІ, розробляли колишні та чинні чиновники США і Росії.

Як пишуть авторитетні видання з посиланням на джерела, план фактично просуває максималістські вимоги Кремля до України для завершення війни.

Зокрема, в документі міститься умова про передачу Донбасу під російську окупацію.

Сьогодні, 20 листопада, Офіс президента України повідомив, що президент України Володимир Зеленський отримав проєкт "мирного плану" США. Очікується, що глава української держави обговорить таку ініціативу з Дональдом Трампом уже найближчими днями.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Дональд Трамп Мирні переговори Війна в Україні Джей Ді Венс
Новини
Зеленський отримав проект мирного плану США і обговорить його з Трампом
Зеленський отримав проект мирного плану США і обговорить його з Трампом
Аналітика
"Сім кілометрів пішки під дронами і артою". Як проходить пошук тіл загиблих на фронті
Богдана Лясківськажурналіст РБК-Україна "Сім кілометрів пішки під дронами і артою". Як проходить пошук тіл загиблих на фронті