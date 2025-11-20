Трамп хоче відновлення торгівлі та туризму між Україною і Росією, - Венс

Президент США Дональд Трамп хоче, щоб Україна і Росія припинили війну і відновили торгівлю і туризм.

За його словами, Трамп хоче бачити світ, у якому "люди займаються торгівлею один з одним, а не вбивають один одного".

Венс вважає, що американський лідер - це жорстка людина, яка не схильна до насильства.

"Він вважає: чому б вам не перестати вбивати один одного і не почати торгувати один з одним? Чому, замість того, щоб Росія і Україна вбивали одна одну, їм не почати вести торгівлю, подорожувати між двома країнами, брати участь у якомусь культурному обміні?" - додав віце-президент.

Він також уточнив, що "якщо у світі буде більше миру", це буде добре для всіх американців. Тому Трамп продовжить домагатися завершення воєн.