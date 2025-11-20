Трамп хочет возобновления торговли и туризма между Украиной и Россией, - Вэнс

Президент США Дональд Трамп хочет, чтобы Украина и Россия прекратили войну и возобновили торговлю и туризм.

По его словам, Трамп хочет видеть мир, в котором "люди занимаются торговлей друг с другом, а не убивают друг друга".

Вэнс считает, что американский лидер - это жесткий человек, который не склонен к насилию.

"Он считает: почему бы вам не перестать убивать друг друга и не начать торговать друг с другом? Почему, вместо того чтобы Россия и Украина убивали друг друга, им не начать вести торговлю, путешествовать между двумя странами, участвовать в каком-то культурном обмене?" - добавил вице-президент.

Он также уточнил, что "если в мире будет больше мира", это будет хорошо для всех американцев. Поэтому Трамп продолжит добиваться завершения войн.