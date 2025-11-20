Трамп хочет возобновления торговли и туризма между Украиной и Россией, - Вэнс
Президент США Дональд Трамп хочет, чтобы Украина и Россия прекратили войну и возобновили торговлю и туризм.
Как передает РБК-Украина, об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.
По его словам, Трамп хочет видеть мир, в котором "люди занимаются торговлей друг с другом, а не убивают друг друга".
Вэнс считает, что американский лидер - это жесткий человек, который не склонен к насилию.
"Он считает: почему бы вам не перестать убивать друг друга и не начать торговать друг с другом? Почему, вместо того чтобы Россия и Украина убивали друг друга, им не начать вести торговлю, путешествовать между двумя странами, участвовать в каком-то культурном обмене?" - добавил вице-президент.
Он также уточнил, что "если в мире будет больше мира", это будет хорошо для всех американцев. Поэтому Трамп продолжит добиваться завершения войн.
Мирные усилия США
Стоит заметить, что Вэнс заговорил о намерении Трампа завершить войну России против Украины на фоне слухов о "мирном плане" Вашингтона. Такой план, как пишут СМИ, разрабатывали бывшие и действующие чиновники США и России.
Как пишут авторитетные издания со ссылкой на источники, план фактически продвигает максималистские требования Кремля к Украине для завершения войны.
В частности, в документе содержится условие о передаче Донбасса под российскую оккупацию.
Сегодня, 20 ноября, Офис президента Украины сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский получил проект "мирного плана" США. Ожидается, что глава украинского государства обсудит такую инициативу с Дональдом Трампом уже в ближайшие дни.