ua en ru
Чт, 20 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Энергоатом Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Трамп хочет возобновления торговли и туризма между Украиной и Россией, - Вэнс

Вашингтон, Четверг 20 ноября 2025 18:58
UA EN RU
Трамп хочет возобновления торговли и туризма между Украиной и Россией, - Вэнс Фото: Джей Ди Вэнс, вице-президент США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Президент США Дональд Трамп хочет, чтобы Украина и Россия прекратили войну и возобновили торговлю и туризм.

Как передает РБК-Украина, об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

По его словам, Трамп хочет видеть мир, в котором "люди занимаются торговлей друг с другом, а не убивают друг друга".

Вэнс считает, что американский лидер - это жесткий человек, который не склонен к насилию.

"Он считает: почему бы вам не перестать убивать друг друга и не начать торговать друг с другом? Почему, вместо того чтобы Россия и Украина убивали друг друга, им не начать вести торговлю, путешествовать между двумя странами, участвовать в каком-то культурном обмене?" - добавил вице-президент.

Он также уточнил, что "если в мире будет больше мира", это будет хорошо для всех американцев. Поэтому Трамп продолжит добиваться завершения войн.

Мирные усилия США

Стоит заметить, что Вэнс заговорил о намерении Трампа завершить войну России против Украины на фоне слухов о "мирном плане" Вашингтона. Такой план, как пишут СМИ, разрабатывали бывшие и действующие чиновники США и России.

Как пишут авторитетные издания со ссылкой на источники, план фактически продвигает максималистские требования Кремля к Украине для завершения войны.

В частности, в документе содержится условие о передаче Донбасса под российскую оккупацию.

Сегодня, 20 ноября, Офис президента Украины сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский получил проект "мирного плана" США. Ожидается, что глава украинского государства обсудит такую инициативу с Дональдом Трампом уже в ближайшие дни.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Дональд Трамп Мирные переговоры Война в Украине Джей Ди Вэнс
Новости
Зеленский получил проект мирного плана США и обсудит его с Трампом
Зеленский получил проект мирного плана США и обсудит его с Трампом
Аналитика
"Семь километров пешком под дронами и артой". Как проходит поиск тел погибших на фронте
Богдана Лясковскаяжурналист РБК-Украина "Семь километров пешком под дронами и артой". Как проходит поиск тел погибших на фронте