Трамп хоче від РФ та України більше "гнучкості", інакше вийде з переговорів, - Axios

Президент США Дональд Трамп розглядає можливість вийти з переговорів щодо війни РФ проти України. Він хоче, щоб сторони показали більше "гнучкості".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios.

Високопоставлений чиновник Білого дому сказав Axios, що Трамп серйозно розглядає можливість відмови від дипломатичних зусиль, доки "одна або обидві сторони не почнуть проявляти більше гнучкості".

"Ми будемо сидіти склавши руки і спостерігати. Нехай вони трохи поборються, а потім подивимося, що станеться", - сказав чиновник.

За словами джерел видання, у Білому домі вважають, що європейські лідери підштовхують Україну до очікування "кращої угоди".

А мериканські посадовці вважають, що британські та французькі чиновники налаштовані більш конструктивно. Але вони скаржаться, що інші великі європейські країни хочуть, щоб "США несли всі витрати війни, самі ж не вкладаючи в це ні копійки".

Високопоставлений європейський чиновник, який брав участь у переговорах зі США щодо війни в Україні, висловив здивування критикою з боку США.