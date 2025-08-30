Трамп хочет от РФ и Украины больше "гибкости", иначе выйдет из переговоров, - Axios

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность выйти из переговоров по войне РФ против Украины. Он хочет, чтобы стороны показали больше "гибкости".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios .

Высокопоставленный чиновник Белого дома сказал Axios, что Трамп серьезно рассматривает возможность отказа от дипломатических усилий, пока "одна или обе стороны не начнут проявлять больше гибкости".

"Мы будем сидеть сложа руки и наблюдать. Пусть они немного поборются, а потом посмотрим, что произойдет", - сказал чиновник.

По словам источников издания, в Белом доме считают, что европейские лидеры подталкивают Украину к ожиданию "лучшей сделки".

Американские чиновники считают, что британские и французские чиновники настроены более конструктивно. Но они жалуются, что другие крупные европейские страны хотят, чтобы "США несли все расходы войны, сами же не вкладывая в это ни копейки".

Высокопоставленный европейский чиновник, участвовавший в переговорах с США по войне в Украине, выразил удивление критикой со стороны США.