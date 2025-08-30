ua en ru
Сб, 30 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Убийство Парубия Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Трамп хочет от РФ и Украины больше "гибкости", иначе выйдет из переговоров, - Axios

Вашингтон, Суббота 30 августа 2025 17:10
UA EN RU
Трамп хочет от РФ и Украины больше "гибкости", иначе выйдет из переговоров, - Axios Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность выйти из переговоров по войне РФ против Украины. Он хочет, чтобы стороны показали больше "гибкости".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios.

Высокопоставленный чиновник Белого дома сказал Axios, что Трамп серьезно рассматривает возможность отказа от дипломатических усилий, пока "одна или обе стороны не начнут проявлять больше гибкости".

"Мы будем сидеть сложа руки и наблюдать. Пусть они немного поборются, а потом посмотрим, что произойдет", - сказал чиновник.

По словам источников издания, в Белом доме считают, что европейские лидеры подталкивают Украину к ожиданию "лучшей сделки".

Американские чиновники считают, что британские и французские чиновники настроены более конструктивно. Но они жалуются, что другие крупные европейские страны хотят, чтобы "США несли все расходы войны, сами же не вкладывая в это ни копейки".

Высокопоставленный европейский чиновник, участвовавший в переговорах с США по войне в Украине, выразил удивление критикой со стороны США.

Переговоры по войне

Напомним, 18 августа президент США Дональд Трамп заявил, что после разговора с российским диктатором Владимиром Путиным начал подготовку к встрече лидеров Украины и РФ.

По словам госсекретаря США Марко Рубио, Путин выразил готовность к этой встрече. Тогда как российский министр иностранных дел Сергей Лавров отметил, что такие встречи "нужно очень тщательно готовить".

Владимир Зеленский отмечал, что именно Россия создает препятствия для проведения встречи.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Соединенные Штаты Америки Украина Дональд Трамп Мирные переговоры
Новости
Андрей Парубий убит во Львове: все, что известно на данный момент
Андрей Парубий убит во Львове: все, что известно на данный момент
Аналитика
Деньги на старость. Что будет с пенсиями в Украине и почему лучше копить самим
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Деньги на старость. Что будет с пенсиями в Украине и почему лучше копить самим